Фигуристка Алина Загитова снялась в откровенном кожаном платье

Российская фигуристка Алина Загитова вновь порадовала своих поклонников, представив новую фотосессию в элегантном чёрном платье. Этот образ олимпийская чемпионка выбрала специально для музыкальной премии МУЗ-ТВ, прошедшей 14 июня.

Алина Загитова остаётся самой юной фигуристкой в истории, сумевшей завоевать все главные титулы на взрослом уровне, а также все возможные награды в юниорском катании.

Алина иногда испытывает тревогу по поводу возможного общественного осуждения её внешнего вида

В недавнем интервью телеканалу «Матч ТВ» Алина откровенно призналась, что иногда испытывает тревогу по поводу возможного общественного осуждения её внешнего вида.

Помимо спортивных достижений, стоит отметить, Алина Загитова недавно успешно защитила диплом в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), продолжая демонстрировать успехи не только на льду, но и в академической сфере.