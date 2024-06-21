Информинг » Знаменитости » Фигуристка Алина Загитова снялась в откровенном кожаном платье

Фигуристка Алина Загитова снялась в откровенном кожаном платье

Image 16+
Фигуристка Алина Загитова снялась в откровенном кожаном платье
Знаменитости
Источник фото: @azagitova

Российская фигуристка Алина Загитова вновь порадовала своих поклонников, представив новую фотосессию в элегантном чёрном платье. Этот образ олимпийская чемпионка выбрала специально для музыкальной премии МУЗ-ТВ, прошедшей 14 июня. 

Алина Загитова остаётся самой юной фигуристкой в истории, сумевшей завоевать все главные титулы на взрослом уровне, а также все возможные награды в юниорском катании. 

Алина иногда испытывает тревогу по поводу возможного общественного осуждения её внешнего вида

В недавнем интервью телеканалу «Матч ТВ» Алина откровенно призналась, что иногда испытывает тревогу по поводу возможного общественного осуждения её внешнего вида. 

Помимо спортивных достижений, стоит отметить, Алина Загитова недавно успешно защитила диплом в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), продолжая демонстрировать успехи не только на льду, но и в академической сфере.

Информационное агентство «Informing»

Звездный стилист Овечкин рассказал о состоянии здоровья Zivert

Звездный стилист Овечкин рассказал о состоянии здоровья Zivert

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Солист «Иванушек» рассказал, как его преследовала певица Глюк’ozа

Сегодня, 19:58

56-летняя актриса Ольга Кабо снялась в трусах в душе

Сегодня, 19:58

Иван Ургант рассказал о стриптизе, подаренном Михаилу Боярскому

Сегодня, 19:58

Саша Савельева раскрыла секрет крепкого брака с Кириллом Сафоновым

Сегодня, 16:58

Артист Никоненко назвал заказчика антироссийских «шуток» Максима Галкина

Сегодня, 16:23

Фигуристка Алина Загитова снялась в откровенном кожаном платье

Сегодня, 16:23

Анна Семенович не хочет раскрывать личность женатого любовника

Сегодня, 16:03

Родион Газманов попал в чёрный список — умрут за отказ помочь в беде

Сегодня, 16:03

Шоумен Иван Ургант рассказал, какие фильмы считает самыми страшными

Сегодня, 15:43

Певец Юлиан обнародовал предсмертное сообщение сына Вячеслава Зайцева

Сегодня, 11:48

Раскрыт главный секрет Анастасии Волочковой — дурила всех много лет

Сегодня, 11:13

36-летнюю Софью Эрнст сняли на фото на вечеринке в откровенном топе с декольте

Сегодня, 11:13

Ресторан дочери Меладзе терпит многомиллионные убытки

Сегодня, 11:03

Звездный стилист Овечкин рассказал о состоянии здоровья Zivert

Сегодня, 10:58

Акула раскрыла пол будущего ребенка от композитора Бабаева

Сегодня, 10:58

Владимир Киселев: певец Shaman отказался финансово поддерживать бойцов СВО

Сегодня, 10:38

Шведов, Летучая и выступление Инстасамки: как прошла премьера фильма «Чистые»

Сегодня, 10:18

«Можно и кондратий хватить»: отец Жанны Фриске не был готов к ее «оживлению»

Сегодня, 09:03

Стало известно, как прошел выпускной единственной общей дочери Тома Круза и Кэти Холмс

Вчера, 22:29

Ради пластики лица Божена Рынска вернулась в РФ

Вчера, 22:29

Новости партнеров
2023
ru-RU