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Саша Савельева раскрыла секрет крепкого брака с Кириллом Сафоновым

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Саша Савельева раскрыла секрет крепкого брака с Кириллом Сафоновым
Знаменитости
Источник фото: @sasha_savelieva

Певица Саша Савельева и актер Кирилл Сафонов в браке уже 14 лет. Их считают одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. Еще бы, супруги не расстались, даже невзирая на то, что долгие годы им не удавалось стать родителями.

Сына Леона Саша Савельева родила только на девятом году брака — в 2019-м. Звездные родители буквально пылинки с него сдувают и тщательно оберегают от чужих глаз. С момента его рождения Кирилл и Саша так ни разу и не засветили лицо мальчика в сети.

Савельева готова часами рассказывать о материнстве и домашних заботах. Периодически она поддевает мужа, рассказывая о том, как ему повезло с женой.

Недавно подписчик попросил экс-солистку группы «Фабрика» раскрыть собственный секрет гармоничных отношений со своей второй половиной. Александра отказать не смогла.

Секрет гармоничных отношений со своей второй половиной - в умении и желании слушать и понять другого человека

«Думаю, секрет в умении и желании слушать и понять другого человека. Мы с Кириллом много разговариваем, не держим в себе обиды, стараемся друг к другу нежно и бережно относиться», – ответила Савельева.

Она добавила, что ей с мужем доводится часто работать вместе, но не уточнила, о каких проектах идет речь.

Информационное агентство «Informing»

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