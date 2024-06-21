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Солист «Иванушек» рассказал, как его преследовала певица Глюк’ozа

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Солист «Иванушек» рассказал, как его преследовала певица Глюк’ozа
Знаменитости
Источник фото: @love_glukoza

В разгар популярности «Иванушек International» их преследовали толпы поклонниц. Среди которых была и юная звезда Глюк’oZa. Солист Андрей Григорьев-Апполонов поделился забавной историей в интервью Пятому каналу.

Глюк’oZa пробралась в отель для того, чтобы подарить арбуз артисту

Во время гастролей фанатки мечтали встретиться с кумирами, поэтому следовали за ними повсюду. Среди поклонниц была 13-летняя Наталья Чистякова-Ионова, певица Глюк’oZa. Она пробралась в отель для того, чтобы подарить арбуз артисту, но дверь номера никто не открыл. Свидетелем этого инцидента стала сестра Андрея Юлия, работавшая костюмером группы. Она разбила подарок Натальи об пол, что сильно расстроило ее. 

Позже будущая звезда рассказала эту историю Андрею, признавшись, что долго переживала, но со временем смогла посмеяться над этим эпизодом своего детства.

Информационное агентство «Informing»

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