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Иван Ургант рассказал о стриптизе, подаренном Михаилу Боярскому

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Иван Ургант рассказал о стриптизе, подаренном Михаилу Боярскому
Знаменитости
Источник фото: @urgantcom и mayak.help

Николай Солодников и Иван Ургант выпустили видео под названием «Иваново детство«, стилизованное под вечер-презентацию несуществующей книги Ивана Урганта »Припухлые железы жизни». 

В интервью они прогуливаются по значимым местам Санкт-Петербурга, в частности, каналу Грибоедова. Ургант вспоминает свой первый экзамен по сценической речи, который провалил перед Евгенией Кирилловой, женой заслуженного деятеля искусств России Валерия Галендеева. Он шутливо рассказывает, как его критиковали родственники за это представление.

Иван делится историей о своих неловких моментах

Также Иван делится историей о своих неловких моментах, включая сорокалетие Михаила Боярского, когда он был свидетелем стриптиза, что стало для него одним из самых стыдных эпизодов жизни. Кроме того, Ургант вспоминает случай, когда в подростковом возрасте, пьяным от «Черной смерти», пошел на спектакль своей матери, где его друг начал целоваться с женщиной, оставив Ивана с двумя мамами на сцене.

Информационное агентство «Informing»

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