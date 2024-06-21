56-летняя актриса Ольга Кабо снялась в трусах в душе

Известная российская актриса Ольга Кабо в последние дни привлекла внимание своих поклонников, опубликовав фотографии в бикини на своей личной странице в социальных сетях. Снимки были сделаны во время пребывания в санатории Краснодарского края, где актриса наслаждалась водными процедурами, включая душ Шарко, известный своими целебными свойствами.

Актриса поделилась с подписчиками секретами своего здоровья и молодости

Ольга Кабо, которой исполнилось 56 лет, поделилась с подписчиками секретами своего здоровья и молодости. Она отметила, что ключевую роль играют оптимизм, любовь к своей профессии и регулярный уход за собой. Несмотря на то, что не является поклонницей спорта, актриса с удовольствием занимается верховой ездой уже более 30 лет, что помогает ей поддерживать мышечный тонус и приносит радость. Также артистка выразила уверенность, что любовь к жизни и профессии помогают ей чувствовать себя и выглядеть молодо.