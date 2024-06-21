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Ольга Бузова после скандала с Басковым уехала из России

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Ольга Бузова после скандала с Басковым уехала из России
Знаменитости
Источник фото: @busova.olga.official

Ольга Бузова объявила о своем отпуске в своем личном блоге. Певица и ведущая, известная своим хитом «Мало половин», решила провести отдых в турецком курортном городе Белек, как сообщает PeopleTalk. 

Певица заявила о своем намерении начать изучение англоязычной литературы

Ольга поделилась, что решение уехать из России на несколько дней оказалось для нее наилучшим. Она также заявила о своем намерении начать изучение англоязычной литературы. 

Активно взаимодействуя со своими поклонниками, она выразила убеждение в необходимости морского бриза и времени у моря. Ольга опубликовала видео с видом на берег и подписала его «Идеальный брак по звуку». 

Недавно Ольга Бузова попала в центр скандала после церемонии награждения на МУЗ-ТВ, когда Николай Басков выразил несогласие с ее внешностью на празднике, посвященном Дню защиты детей. Отметив, что давно не видел ее полностью одетой, Басков затем оскорбил Бузову, назвав крикливой, как коза.

Информационное агентство «Informing»

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