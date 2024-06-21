Волочкова провела ночь с Шаляпиным и заявила, что Прохор хочет 3-х детей

Анастасия Волочкова проводит время с исполнителем Прохором Шаляпиным и делится фотографиями в социальных сетях.

В одном из своих постов знаменитость призналась, что Прохор мечтает о детях и даже готов «попробовать» осуществить это. По словам Волочковой, они находятся на ретрите вместе, хотя ранее она называла его только другом.

Артистка открыто выражает свои чувства

Последние видео и фотографии демонстрируют их частые поцелуи и объятия. Артистка открыто выражает свои чувства Прохору, и он взаимно отвечает ей.

В один из дней они решили посетить русскую баню, где сделали совместное фото и поделились веселыми моментами.

Фанаты оценили чувство юмора и отношения между артистами, считая их отличной парой. Многие выражают мнение, что Анастасия и Прохор действительно подходят друг к другу, и желают им счастья вместе.