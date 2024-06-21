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Продюсер Пригожин призвал вернуть Урганта на ТВ-экраны

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Продюсер Пригожин призвал вернуть Урганта на ТВ-экраны
Знаменитости
Источник фото: @prigozhin_iosif

Иосиф Пригожин положительно высказался о шоумене Иване Урганте и его программе, которая выходила на Первом канале до февраля 2022 года. 

Пригожин отметил, что Ургант происходит из известной актерской династии, где его отец и бабушка также были известными актерами, добавив, что «от осины не родятся апельсины»

Продюсер выразил мнение, что шоу Урганта можно вернуть в эфир

В беседе с NEWS.ru продюсер выразил мнение, что шоу Урганта можно вернуть в эфир, так как оно было органично и нравилось зрителям. Он подчеркнул, что программа была эффективной и концептуальной и привлекала людей к телевизору. 

Иван Ургант также поделился историями из своего юного возраста, однако подробности не были раскрыты в данной беседе.

Информационное агентство «Informing»

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