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Мария Машкова рассказала о съемках в сериале, в котором не указали ее имя

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Мария Машкова рассказала о съемках в сериале, в котором не указали ее имя
Знаменитости
Источник фото: @masha_mashkova_official

Дочь Владимира Машкова, Мария, после того как уехала из России обосновалась в США, где продолжает свою актерскую карьеру и намерена покорить весь мир, пишет издание Страсти.

Стоит отметить, что иногда в своих соцсетях она рассказывает, что снимается вместе с мировыми звездами, к примеру, недавно она похвасталась кадрами из сериала от Apple, где также принимала участие и Натали Портман. 

Была замечена в нескольких эпизодах

В анонсе сериала, который разместила Машкова, было много актеров, но чаще всего показывают Портман. Сама Машкова была замечена только в нескольких эпизодах и узнать ее было тяжело из-за того, что съемки проходили в ночное время или какие-то предметы закрывали часть ее лица. Поэтому Машкова решила рассказать, в каких сценах она была задействована.

«Вон-вон, ребятушки! Это я полотенчиком в темноте дерусь, а потом личико от стеклышек закрываю», – написала Машкова.

Telegram-канал «Самые СЛИВки» отметил, что, видимо, роль у Марии совсем небольшая раз ее имя даже не указано в титрах.

Как удалось выяснить, Машкова снялась в детективном мини-сериале «Леди в озере», где в главной роли снялась Натали Портман.

Информационное агентство «Informing»

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