Информинг » Знаменитости » Киностудия юмориста Светлакова принесла ему 254 миллиона рублей

Киностудия юмориста Светлакова принесла ему 254 миллиона рублей

Image 16+
Киностудия юмориста Светлакова принесла ему 254 миллиона рублей
Знаменитости
Источник фото: @ssvetlakov

Сергей Светлаков достиг внушительного успеха со своей киностудией. Он зафиксировал доход в размере 254 млн рублей за прошедший год. Такие данные приводит издание «Страсти», ссылаясь на свои открытые источники. 

Продюсерская компания под названием «Студия Свердловск», основанная Светлаковым в 2018 году, занимается съемками сериалов и шоу. В ее портфолио есть такие популярные проекты, как «Я не шучу» и «Тайна пропавшей деревни». Несмотря на значительный доход, чистая прибыль компании за 2023 год составила всего 2,3 млн рублей. Для сравнения, в 2022 году доход корпорации составил 121 млн рублей, из которых чистая прибыль - 1,6 млн.

Информационное агентство «Informing»

«Можно и кондратий хватить»: отец Жанны Фриске не был готов к ее «оживлению»

«Можно и кондратий хватить»: отец Жанны Фриске не был готов к ее «оживлению»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Кристина Асмус снялась на камеру полностью голой в ванной во время отдыха на Бали

Сегодня, 10:53

Стилист Гоша Карцев рассказал, как Ксения Собчак «хлопала дверью и орала матом»

Сегодня, 10:23

Певица Саша Савельева поделилась секретом счастливого брака со своим супругом

Сегодня, 10:23

Супруга Александра Овечкина снялась в откровенном купальнике на яхте

Сегодня, 10:13

Тревожный папа: дочь Дмитрия Маликова пожаловалась на отца

Сегодня, 10:13

Актер Никита Кологривый оказался в центре скандала во время съемок в «Мосфильме»

Сегодня, 09:53

Киностудия юмориста Светлакова принесла ему 254 миллиона рублей

Сегодня, 09:53

Продюсер Пригожин призвал вернуть Урганта на ТВ-экраны

Вчера, 20:58

Мария Машкова рассказала о съемках в сериале, в котором не указали ее имя

Вчера, 20:58

Волочкова провела ночь с Шаляпиным и заявила, что Прохор хочет 3-х детей

Вчера, 20:18

Ольга Бузова после скандала с Басковым уехала из России

Вчера, 20:18

Солист «Иванушек» рассказал, как его преследовала певица Глюк’ozа

Вчера, 19:58

56-летняя актриса Ольга Кабо снялась в трусах в душе

Вчера, 19:58

Иван Ургант рассказал о стриптизе, подаренном Михаилу Боярскому

Вчера, 19:58

Саша Савельева раскрыла секрет крепкого брака с Кириллом Сафоновым

Вчера, 16:58

Артист Никоненко назвал заказчика антироссийских «шуток» Максима Галкина

Вчера, 16:23

Фигуристка Алина Загитова снялась в откровенном кожаном платье

Вчера, 16:23

Анна Семенович не хочет раскрывать личность женатого любовника

Вчера, 16:03

Родион Газманов попал в чёрный список — умрут за отказ помочь в беде

Вчера, 16:03

Шоумен Иван Ургант рассказал, какие фильмы считает самыми страшными

Вчера, 15:43

Новости партнеров
2023
ru-RU