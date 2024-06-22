Киностудия юмориста Светлакова принесла ему 254 миллиона рублей

Сергей Светлаков достиг внушительного успеха со своей киностудией. Он зафиксировал доход в размере 254 млн рублей за прошедший год. Такие данные приводит издание «Страсти», ссылаясь на свои открытые источники.

Продюсерская компания под названием «Студия Свердловск», основанная Светлаковым в 2018 году, занимается съемками сериалов и шоу. В ее портфолио есть такие популярные проекты, как «Я не шучу» и «Тайна пропавшей деревни». Несмотря на значительный доход, чистая прибыль компании за 2023 год составила всего 2,3 млн рублей. Для сравнения, в 2022 году доход корпорации составил 121 млн рублей, из которых чистая прибыль - 1,6 млн.