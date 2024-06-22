Актер Никита Кологривый оказался в центре скандала во время съемок в «Мосфильме»

Никита Кологривый оказался в центре скандала. Это произошло во время съемок интервью на «Мосфильме». Он выразил недовольство отсутствием именной надписи на стуле, предназначенном для него, что было заснято на видео и опубликовано в Телеграм-канале «Только никому...».

Вспомнил неудачный кастинг

Во время эмоциональной вспышки артист раскритиковал съемочную группу за непрофессионализм, а также отсутствие должного уважения к его персоне. Актер вспомнил неудачный кастинг в шоу «Полупановы», где его не утвердили из-за «недеревенской» внешности, что вызвало у него возмущение, поскольку он сам настаивал на своем деревенском происхождении. Это, к слову, не первый скандал с участием Кологривого.

Ранее Никита был задержан за пьяный дебош в ресторане, где нападал на сотрудников заведения, приставал к официанткам. За это суд назначил киноактеру 7 суток ареста по статье о хулиганстве.