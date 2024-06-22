Супруга Александра Овечкина снялась в откровенном купальнике на яхте

Анастасия Овечкина, жена известного российского хоккеиста Александра Овечкина, а также дочь покойной Веры Глаголевой, устроила не так давно откровенную фотосессию. Она снялась на фото во время отдыха на яхте.

Анастасия опубликовала на своей странице в социальной сети фото, на котором продемонстрировала фигуру в откровенном черном бикини. На кадрах опубликованных девушкой, она позирует на палубе роскошной яхты. При этом Анастасия стоит в мини-бикини черного цвета, которое не полностью прикрывает ее грудь.

Источник фото: @nastyashubskaya

Однако само местоположение, где были сделаны эти фотоснимки, Овечкина не раскрыла.