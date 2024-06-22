Тревожный папа: дочь Дмитрия Маликова пожаловалась на отца

Дмитрий Маликов, известный музыкант, проявляет себя как заботливый отец. Он уделяет много внимания своей дочери Стеше. В социальных сетях 24-летняя девушка поделилась отрывками из их переписки, где видно, как артист регулярно интересуется, благополучно ли она добралась домой и все ли у нее хорошо.

Особенно часто Дмитрий пишет дочери в ночное время, когда она на вечеринках. Маликов спрашивает о ее планах на возвращение.

Повезло иметь заботливого отца

Подписчики умиляются такой отцовской заботе, отмечая редкость подобного внимания со стороны отцов и выражая восхищение теплыми семейными отношениями. Многие комментаторы подчеркивают, что Стеше повезло иметь такого заботливого отца, что является нынче большим счастьем.