Стилист Гоша Карцев рассказал, как Ксения Собчак «хлопала дверью и орала матом»

Блогер Гоша Карцев поделился в беседе с фигуристкой Евгенией Медведевой историей о своем опыте работы с Ксенией Собчак, когда она была еще известна как «блондинка в шоколаде».

Стилист вспомнил, как он организовывал съемки с участием журналистки для одного из изданий. Он отметил, что их отношения были весьма напряженными. По словам Гоши, Собчак громко хлопала дверьми, ругалась матом, бросала трубку, что оставило у него сильное впечатление.

Несмотря на трудности, Карцев добавил, что в дальнейшем ему пришлось снова работать с Ксенией. На последней съемке она вела себя довольно профессионально. Об этом пишет Московский Комсомолец.