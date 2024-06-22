Кристина Асмус снялась на камеру полностью голой в ванной во время отдыха на Бали

Кристина Асмус неожиданно решила отправиться на остров Бали. Об этом она рассказала в своем личном микроблоге, опубликовав несколько фото из отеля, где остановилась.

На снимках артистка позирует в пенной ванне, демонстрируя способы релаксации.

Источник фото: @asmuskristina

По словам российской актрисы, идея отдохнуть пришла к ней внезапно. Это произошло после забавного инцидента с попыткой зарядить устройство для курения. Как призналась звезда, она потратила много времени и усилий, пытаясь понять, почему же не работает разъем, а затем поняла, что пора на отдых.

Поездка помогла перезарядиться

Отдых на Бали стал для Кристины настоящим спасением от стресса. Она выразила восторг от красоты природы и спокойствия острова, отметив, что поездка помогла ей перезарядиться.

Фанаты в свой черед выразили восхищение ее решением, пожелав ярких и незабываемых впечатлений.