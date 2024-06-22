Певица Агузарова объяснила, почему ее вырезали из эфира МУЗ-ТВ

Известная российская певица Жанна Агузарова прокомментировала ситуацию с ее выступлением на музыкальной премии МУЗ-ТВ, которое не попало в эфир.

В своем телеграм-канале артистка опровергла слухи о провальном исполнении и объяснила причины всего произошедшего. По словам Агузаровой, номер был вырезан из-за технических проблем, связанных с графикой и освещением. Певица заверила, что выступление будет перезаписано, а затем показано в повторе на официальном ютуб-канале премии.

Агузарова потребовала прекратить распространение недостоверной информации

Артистка также обратилась к представителям СМИ, призвав их к соблюдению профессиональной этики. Жанна выразила недовольство заголовками, в которых утверждалось, что ее номер вырезали из-за неудачного исполнения. Она потребовала прекратить распространение недостоверной информации и оскорбительных высказываний в свой адрес.

Ранее некоторые издания сообщали, что выступление певицы было исключено из эфира. Отмечалось, что звезда тщательно подготовилась к концерту, выбрав яркий образ с необычным макияжем и нарядом. Высказывались предположения о том, что номер мог быть вырезан из-за несовпадения с фонограммой.