Стало известно, что невеста Григория Лепса Аврора Киб окончила 11-й класс

Новые подробности о предполагаемых отношениях Григория Лепса и Авроры Киб вызвали большой интерес общественности.

Девушка завершила 11-й класс Московской экономической школы

Согласно информации KP.RU, Аврора, которую ранее считали студенткой, на самом деле только что окончила школу. Девушка завершила 11-й класс Московской экономической школы, всего через пару месяцев после своего 18-летия. После получения аттестата девушка отпраздновала выпускной вечер вместе с одноклассниками в одном из столичных ресторанов. На мероприятии выступали известные артисты, в том числе Анна Плетнева. В социальных сетях Аврора поделилась видео праздничного салюта, который сопровождался песней Григория Лепса «Самый лучший день». Внимательные подписчики отметили, что девушка по-прежнему носит кольцо на правой руке.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Лепс сделал предложение 18-летней девушке, однако она пока не дала своего согласия. Недавно пара впервые появилась вместе на публике, посетив церемонию вручения премии МУЗ-ТВ.

Эта новость вызвала широкий резонанс из-за значительной разницы в возрасте между певцом и его предполагаемой невестой, а также из-за того, что Аврора только недавно окончила школу.