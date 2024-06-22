Стало известно, как живёт 77-летняя артистка Наталья Варлей

Наталья Варлей, легендарная актриса советского кинематографа, отметила свое 77-летие 22 июня.

Несмотря на солидный возраст, она продолжает вести активную творческую жизнь, радуя поклонников творческими вечерами и участием в интересных проектах. Известная своей ролью в культовом фильме «Кавказская пленница», Варлей предпочитает сохранять приватность и редко появляется на телевидении или публичных мероприятиях. Она считает более важным оставаться в памяти людей благодаря своим знаковым ролям.

В последние годы актриса внесла изменения в свою жизнь, продав трехкомнатную квартиру в центре Москвы и приобретя две меньшие, одну из которых подарила сыну. Много времени Наталья проводит на даче, расположенной в 40 километрах от столицы, которую когда-то купила для своей матери.

В 2018 году Варлей опубликовала автобиографическую книгу «Канатоходка»

В 2018 году Варлей опубликовала автобиографическую книгу «Канатоходка», в которой поделилась историями из своей жизни и рассказала о коллегах по цеху. Одной из целей этой публикации было развеять мифы и исправить неточности в ранее опубликованных биографиях.