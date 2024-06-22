Певица Анна Семенович снялась на фото с женатым любовником в салоне автомобиля

Российская певица и бывшая фигуристка Анна Семенович недавно оказалась в центре внимания, раскрыв личность своего тайного возлюбленного. Ситуация вызвала интерес общественности, так как выяснилось, что мужчина состоит в браке.

Семенович впервые показала своего избранника во время отпуска в Турции. Хотя на фотографиях мужчина был запечатлен со спины, его личность быстро установили. Интересно, что его узнала собственная жена Марина по характерным часам.

Анна пояснила, что ее возлюбленный находится в процессе развода

В ответ на возникший ажиотаж Анна пояснила, что ее возлюбленный, которого зовут Денис, находится в процессе развода. Она выразила надежду на скорое разрешение этой ситуации. Певица также поделилась видео, где они вместе едут в машине, и сообщила о своем счастье.

По словам Семенович, она познакомилась с Денисом год назад. Артистка пообещала в будущем рассказать историю их знакомства.

Несмотря на сложившиеся обстоятельства, Анна открыто говорит о своих отношениях и планах на будущее.