43-летняя супермодель Жизель Бюндхен снялась без бюстгальтера

Знаменитая супермодель Жизель Бюндхен вновь привлекла внимание публики, снявшись в смелой рекламной кампании для бренда Balmain. 43-летняя модель продемонстрировала свою безупречную фигуру в откровенном образе, который вызвал восхищение поклонников.

На фотографиях, опубликованных в социальных сетях, Жизель предстала в элегантном черном костюме, состоящем из жакета с акцентными пуговицами и мини-юбки. Особую пикантность образу придало отсутствие бюстгальтера под жакетом. Стилисты дополнили look массивными серьгами и сумкой, а также создали вечерний макияж и гладкую прическу. Автором этой впечатляющей фотосессии стал известный фотограф Рафаэль Паваротти.

Личная жизнь Жизель Бюндхен

Личная жизнь Жизель Бюндхен также не остается без внимания СМИ.

В 2009 году она вышла замуж за звезду американского футбола Тома Брэди, и у пары родилось двое детей: сын Бенджамин Рейн и дочь Вивиан Лейк. Однако в сентябре 2022 года супруги объявили о расставании.

В феврале 2023 года появились слухи о романтических отношениях Бюндхен с тренером по джиу-джитсу Хоакимом Валенте. Эти сообщения вызвали подозрения в возможной неверности модели бывшему мужу.

Недавно Жизель впервые прокомментировала эти слухи, хотя детали ее заявления не уточняются.

Несмотря на личные перипетии, Жизель Бюндхен продолжает успешную карьеру в модельном бизнесе, доказывая, что в свои 43 года она остается одной из самых востребованных и привлекательных моделей в мире.