Информинг » Знаменитости » 43-летняя супермодель Жизель Бюндхен снялась без бюстгальтера

43-летняя супермодель Жизель Бюндхен снялась без бюстгальтера

Image 16+
43-летняя супермодель Жизель Бюндхен снялась без бюстгальтера
Знаменитости
Источник фото: Жизель Бюндхен / Сообщество ВКонтакте

Знаменитая супермодель Жизель Бюндхен вновь привлекла внимание публики, снявшись в смелой рекламной кампании для бренда Balmain. 43-летняя модель продемонстрировала свою безупречную фигуру в откровенном образе, который вызвал восхищение поклонников.

На фотографиях, опубликованных в социальных сетях, Жизель предстала в элегантном черном костюме, состоящем из жакета с акцентными пуговицами и мини-юбки. Особую пикантность образу придало отсутствие бюстгальтера под жакетом. Стилисты дополнили look массивными серьгами и сумкой, а также создали вечерний макияж и гладкую прическу. Автором этой впечатляющей фотосессии стал известный фотограф Рафаэль Паваротти.

Личная жизнь Жизель Бюндхен

Личная жизнь Жизель Бюндхен также не остается без внимания СМИ. 

В 2009 году она вышла замуж за звезду американского футбола Тома Брэди, и у пары родилось двое детей: сын Бенджамин Рейн и дочь Вивиан Лейк. Однако в сентябре 2022 года супруги объявили о расставании.

В феврале 2023 года появились слухи о романтических отношениях Бюндхен с тренером по джиу-джитсу Хоакимом Валенте. Эти сообщения вызвали подозрения в возможной неверности модели бывшему мужу. 

Недавно Жизель впервые прокомментировала эти слухи, хотя детали ее заявления не уточняются.

Несмотря на личные перипетии, Жизель Бюндхен продолжает успешную карьеру в модельном бизнесе, доказывая, что в свои 43 года она остается одной из самых востребованных и привлекательных моделей в мире.

Информационное агентство «Informing»

Стало известно, как живёт 77-летняя артистка Наталья Варлей

Стало известно, как живёт 77-летняя артистка Наталья Варлей

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Жена Газманова в мокром платье без бюстгальтера снялась на фото в озере

Сегодня, 19:13

Инстасамка рассказала, что перестала дышать из-за филлеров

Сегодня, 19:08

Бывший муж Бородиной Курбан Омаров опубликовал снимки новой жены до знакомства

Сегодня, 19:08

Ольга Бузова снялась на отдыхе в Турции после скандала на «Муз ТВ»

Сегодня, 18:33

Сестра Жанны Фриске высказалась в адрес семьи Анастасии Заворотнюк

Сегодня, 18:33

43-летняя супермодель Жизель Бюндхен снялась без бюстгальтера

Сегодня, 15:48

Певица Анна Семенович снялась на фото с женатым любовником в салоне автомобиля

Сегодня, 15:48

Стало известно, что невеста Григория Лепса Аврора Киб окончила 11-й класс

Сегодня, 15:23

Стало известно, как живёт 77-летняя артистка Наталья Варлей

Сегодня, 15:23

Певица Агузарова объяснила, почему ее вырезали из эфира МУЗ-ТВ

Сегодня, 15:08

Кристина Асмус снялась на камеру полностью голой в ванной во время отдыха на Бали

Сегодня, 10:53

Стилист Гоша Карцев рассказал, как Ксения Собчак «хлопала дверью и орала матом»

Сегодня, 10:23

Певица Саша Савельева поделилась секретом счастливого брака со своим супругом

Сегодня, 10:23

Супруга Александра Овечкина снялась в откровенном купальнике на яхте

Сегодня, 10:13

Тревожный папа: дочь Дмитрия Маликова пожаловалась на отца

Сегодня, 10:13

Актер Никита Кологривый оказался в центре скандала во время съемок в «Мосфильме»

Сегодня, 09:53

Киностудия юмориста Светлакова принесла ему 254 миллиона рублей

Сегодня, 09:53

Продюсер Пригожин призвал вернуть Урганта на ТВ-экраны

Вчера, 20:58

Мария Машкова рассказала о съемках в сериале, в котором не указали ее имя

Вчера, 20:58

Волочкова провела ночь с Шаляпиным и заявила, что Прохор хочет 3-х детей

Вчера, 20:18

Новости партнеров
2023
ru-RU