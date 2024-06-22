Информинг » Знаменитости » Сестра Жанны Фриске высказалась в адрес семьи Анастасии Заворотнюк

Сестра Жанны Фриске высказалась в адрес семьи Анастасии Заворотнюк

Image 16+
Сестра Жанны Фриске высказалась в адрес семьи Анастасии Заворотнюк
Знаменитости
Источник фото: @natalia_friske_fun

Недавно Наталья Фриске, сестра покойной певицы Жанны Фриске, поделилась своими мыслями о семье актрисы Анастасии Заворотнюк, которая недавно скончалась от опухоли мозга. 

Наталья выразила искреннее восхищение поведением семьи Заворотнюк

Наталья выразила искреннее восхищение поведением семьи Заворотнюк в трудный период болезни актрисы. Особенно Наталью впечатлило то, как близкие Анастасии смогли сохранить в тайне изменения во внешности актрисы во время её болезни. Она сравнила эту ситуацию с опытом своей семьи, когда фотографии больной Жанны Фриске становились достоянием общественности ещё при её жизни. Наталья с сожалением отметила, что её сестра не заслуживала такого пристального внимания к своему состоянию.

Говоря о Дмитрии Шепелеве, гражданском муже Жанны Фриске, Наталья выразила надежду, что он сможет обрести счастье после всех пережитых трудностей.

Анастасия Заворотнюк, известная многим россиянам по роли в сериале «Моя прекрасная няня», ушла из жизни 30 мая этого года. Её последние минуты прошли рядом с любящим мужем, фигуристом Петром Чернышевым.

Информационное агентство «Informing»

Стало известно, как живёт 77-летняя артистка Наталья Варлей

Стало известно, как живёт 77-летняя артистка Наталья Варлей

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Жена Газманова в мокром платье без бюстгальтера снялась на фото в озере

Сегодня, 19:13

Инстасамка рассказала, что перестала дышать из-за филлеров

Сегодня, 19:08

Бывший муж Бородиной Курбан Омаров опубликовал снимки новой жены до знакомства

Сегодня, 19:08

Ольга Бузова снялась на отдыхе в Турции после скандала на «Муз ТВ»

Сегодня, 18:33

Сестра Жанны Фриске высказалась в адрес семьи Анастасии Заворотнюк

Сегодня, 18:33

43-летняя супермодель Жизель Бюндхен снялась без бюстгальтера

Сегодня, 15:48

Певица Анна Семенович снялась на фото с женатым любовником в салоне автомобиля

Сегодня, 15:48

Стало известно, что невеста Григория Лепса Аврора Киб окончила 11-й класс

Сегодня, 15:23

Стало известно, как живёт 77-летняя артистка Наталья Варлей

Сегодня, 15:23

Певица Агузарова объяснила, почему ее вырезали из эфира МУЗ-ТВ

Сегодня, 15:08

Кристина Асмус снялась на камеру полностью голой в ванной во время отдыха на Бали

Сегодня, 10:53

Стилист Гоша Карцев рассказал, как Ксения Собчак «хлопала дверью и орала матом»

Сегодня, 10:23

Певица Саша Савельева поделилась секретом счастливого брака со своим супругом

Сегодня, 10:23

Супруга Александра Овечкина снялась в откровенном купальнике на яхте

Сегодня, 10:13

Тревожный папа: дочь Дмитрия Маликова пожаловалась на отца

Сегодня, 10:13

Актер Никита Кологривый оказался в центре скандала во время съемок в «Мосфильме»

Сегодня, 09:53

Киностудия юмориста Светлакова принесла ему 254 миллиона рублей

Сегодня, 09:53

Продюсер Пригожин призвал вернуть Урганта на ТВ-экраны

Вчера, 20:58

Мария Машкова рассказала о съемках в сериале, в котором не указали ее имя

Вчера, 20:58

Волочкова провела ночь с Шаляпиным и заявила, что Прохор хочет 3-х детей

Вчера, 20:18

Новости партнеров
2023
ru-RU