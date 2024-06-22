Сестра Жанны Фриске высказалась в адрес семьи Анастасии Заворотнюк

Недавно Наталья Фриске, сестра покойной певицы Жанны Фриске, поделилась своими мыслями о семье актрисы Анастасии Заворотнюк, которая недавно скончалась от опухоли мозга.

Наталья выразила искреннее восхищение поведением семьи Заворотнюк

Наталья выразила искреннее восхищение поведением семьи Заворотнюк в трудный период болезни актрисы. Особенно Наталью впечатлило то, как близкие Анастасии смогли сохранить в тайне изменения во внешности актрисы во время её болезни. Она сравнила эту ситуацию с опытом своей семьи, когда фотографии больной Жанны Фриске становились достоянием общественности ещё при её жизни. Наталья с сожалением отметила, что её сестра не заслуживала такого пристального внимания к своему состоянию.

Говоря о Дмитрии Шепелеве, гражданском муже Жанны Фриске, Наталья выразила надежду, что он сможет обрести счастье после всех пережитых трудностей.

Анастасия Заворотнюк, известная многим россиянам по роли в сериале «Моя прекрасная няня», ушла из жизни 30 мая этого года. Её последние минуты прошли рядом с любящим мужем, фигуристом Петром Чернышевым.