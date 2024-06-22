Информинг » Знаменитости » Ольга Бузова снялась на отдыхе в Турции после скандала на «Муз ТВ»

Ольга Бузова снялась на отдыхе в Турции после скандала на «Муз ТВ»

Image 16+
Ольга Бузова снялась на отдыхе в Турции после скандала на «Муз ТВ»
Знаменитости
Источник фото: @buzovka.new

Ольга Бузова, популярная российская певица и телеведущая, недавно отправилась на отдых в турецкий город Белек после нашумевшего инцидента с Николаем Басковым на премии «Муз ТВ». Звезда решила взять паузу и отвлечься от скандальной ситуации, возникшей после шутки Баскова о её выступлении на Дне защиты детей.

Бузова поделилась своими планами на отпуск

В социальных сетях Бузова поделилась своими планами на отпуск, среди которых - изучение англоязычной литературы. Она также опубликовала фотографию с детьми своей подруги, сопроводив её интригующим комментарием о том, что скоро её тоже можно будет увидеть в роли матери.

Стоит напомнить, что недавний скандал разгорелся после того, как Николай Басков сравнил пение Ольги с криком козы, комментируя её выступление на детском празднике. Этот инцидент вызвал широкий резонанс в медиа-пространстве.

Ольга Бузова известна не только своей музыкальной карьерой, но и бывшим браком с футболистом Дмитрием Тарасовым, игравшим за московский «Локомотив» и сборную России. Их развод, состоявшийся в 2016 году, широко освещался в прессе.

Отдых в Турции, по-видимому, стал для Бузовой возможностью отстраниться от недавних событий и, возможно, переосмыслить свои планы на будущее. Интригующее заявление о материнстве вызвало новую волну интереса к личной жизни звезды среди её поклонников.

Информационное агентство «Informing»

Стало известно, как живёт 77-летняя артистка Наталья Варлей

Стало известно, как живёт 77-летняя артистка Наталья Варлей

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Жена Газманова в мокром платье без бюстгальтера снялась на фото в озере

Сегодня, 19:13

Инстасамка рассказала, что перестала дышать из-за филлеров

Сегодня, 19:08

Бывший муж Бородиной Курбан Омаров опубликовал снимки новой жены до знакомства

Сегодня, 19:08

Ольга Бузова снялась на отдыхе в Турции после скандала на «Муз ТВ»

Сегодня, 18:33

Сестра Жанны Фриске высказалась в адрес семьи Анастасии Заворотнюк

Сегодня, 18:33

43-летняя супермодель Жизель Бюндхен снялась без бюстгальтера

Сегодня, 15:48

Певица Анна Семенович снялась на фото с женатым любовником в салоне автомобиля

Сегодня, 15:48

Стало известно, что невеста Григория Лепса Аврора Киб окончила 11-й класс

Сегодня, 15:23

Стало известно, как живёт 77-летняя артистка Наталья Варлей

Сегодня, 15:23

Певица Агузарова объяснила, почему ее вырезали из эфира МУЗ-ТВ

Сегодня, 15:08

Кристина Асмус снялась на камеру полностью голой в ванной во время отдыха на Бали

Сегодня, 10:53

Стилист Гоша Карцев рассказал, как Ксения Собчак «хлопала дверью и орала матом»

Сегодня, 10:23

Певица Саша Савельева поделилась секретом счастливого брака со своим супругом

Сегодня, 10:23

Супруга Александра Овечкина снялась в откровенном купальнике на яхте

Сегодня, 10:13

Тревожный папа: дочь Дмитрия Маликова пожаловалась на отца

Сегодня, 10:13

Актер Никита Кологривый оказался в центре скандала во время съемок в «Мосфильме»

Сегодня, 09:53

Киностудия юмориста Светлакова принесла ему 254 миллиона рублей

Сегодня, 09:53

Продюсер Пригожин призвал вернуть Урганта на ТВ-экраны

Вчера, 20:58

Мария Машкова рассказала о съемках в сериале, в котором не указали ее имя

Вчера, 20:58

Волочкова провела ночь с Шаляпиным и заявила, что Прохор хочет 3-х детей

Вчера, 20:18

Новости партнеров
2023
ru-RU