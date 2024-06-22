Ольга Бузова снялась на отдыхе в Турции после скандала на «Муз ТВ»

Ольга Бузова, популярная российская певица и телеведущая, недавно отправилась на отдых в турецкий город Белек после нашумевшего инцидента с Николаем Басковым на премии «Муз ТВ». Звезда решила взять паузу и отвлечься от скандальной ситуации, возникшей после шутки Баскова о её выступлении на Дне защиты детей.

Бузова поделилась своими планами на отпуск

В социальных сетях Бузова поделилась своими планами на отпуск, среди которых - изучение англоязычной литературы. Она также опубликовала фотографию с детьми своей подруги, сопроводив её интригующим комментарием о том, что скоро её тоже можно будет увидеть в роли матери.

Стоит напомнить, что недавний скандал разгорелся после того, как Николай Басков сравнил пение Ольги с криком козы, комментируя её выступление на детском празднике. Этот инцидент вызвал широкий резонанс в медиа-пространстве.

Ольга Бузова известна не только своей музыкальной карьерой, но и бывшим браком с футболистом Дмитрием Тарасовым, игравшим за московский «Локомотив» и сборную России. Их развод, состоявшийся в 2016 году, широко освещался в прессе.

Отдых в Турции, по-видимому, стал для Бузовой возможностью отстраниться от недавних событий и, возможно, переосмыслить свои планы на будущее. Интригующее заявление о материнстве вызвало новую волну интереса к личной жизни звезды среди её поклонников.