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Бывший муж Бородиной Курбан Омаров опубликовал снимки новой жены до знакомства

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Бывший муж Бородиной Курбан Омаров опубликовал снимки новой жены до знакомства
Знаменитости
Источник фото: @zimamoscow

Новый поворот в личной жизни Курбана Омарова, известного российского предпринимателя, привлек внимание общественности. Недавно он поделился фотографиями своей нынешней 23-летней супруги Валерии, сделанными предположительно пять лет назад. 

Подписчики отметили значительные изменения во внешности Валерии

Эти снимки вызвали бурное обсуждение среди подписчиков Омарова, отметивших значительные изменения во внешности Валерии за прошедшее время.

История отношений пары началась в 2022 году, когда Валерии было 20 лет. Интересно, что их роман имел неожиданный поворот: после непродолжительного расставания Омаров публично вернул Валерию, используя для этого социальные сети и другие медиа-платформы.

Ситуация приобрела новый оборот после комментария бывшей жены Омарова, телеведущей Ксении Бородиной. Она выразила свое мнение относительно встреч их общей дочери с новой супругой Курбана. Более того, Бородина выдвинула серьезное обвинение, заявив, что Омаров изменял ей с Валерией еще во время их брака.

Информационное агентство «Informing»

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