Инстасамка рассказала, что перестала дышать из-за филлеров

72.ru пишет, что Инстасамка поделилась откровениями о своем опыте с пластической хирургией в подкасте блогера Эльдара Джарахова. Дарья Зотеева откровенно рассказала о различных процедурах, которым подверглось ее тело: имплантация в ягодицах и груди, липосакция, скульптурирование пресса и рук, а также использование филлеров в губах.

Дарья Зотеева рассказала о неудачной процедуре с филлерами

Однако она также поделилась историей, как в одном случае неудачная процедура с филлерами на щеках почти лишила ее способности нормально дышать. Филлер мигрировал в область носовых пазух, вызвав блокировку дыхания, и потребовалось много времени, чтобы его растворить. Позднее оказалось, что клиника, где была проведена процедура, не обладала необходимой лицензией.