По данным DP.RU, неожиданная отмена концерта известных бардов Сергея и Татьяны Никитиных в Петербурге вызвала волну обсуждений в Сети. Выступление, запланированное на 28 июня 2024 года в баре «Фонтанка 69», было отменено без объяснения причин. Сообщается о внезапном исчезновении афиши мероприятия и прекращении продажи билетов.

Как предполагается, отмена концерта может быть связана с мерами безопасности после появления слухов о возможной поддержке артистами ВСУ. Однако стоит отметить, что сами Никитины опровергли эти обвинения на своем официальном сайте. Несмотря на это, в соцсетях продолжают появляться негативные комментарии в адрес музыкантов.

Произошел неприятный инцидент

Интересно, что это не первый случай отмены выступления Никитиных за последнее время. Ранее был отменен их юбилейный концерт в московском Центре авторской песни. Однако 9 июня Сергей уже принял участие в фестивале «Слушай и скажи» в клубе «Эльдар», где награждал победителей. Во время этого мероприятия также произошел неприятный инцидент. Корреспондент REGNUM задала барду вопрос о возможном финансировании ВСУ, что вызвало негативную реакцию у присутствующих.

Журналист Марина Ахмедова выразила мнение, что люди, поддерживающие противоборствующую сторону, должны испытывать стыд, и что бардам не стоит вмешиваться в политику. Сергей и Татьяна Никитины не предоставили пока что комментариев по поводу отмены их концерта в Санкт-Петербурге.