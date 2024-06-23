Навка раскрыла, почему не сняли фото Заворотнюк даже в последние дни жизни актрисы

В эфире передачи «Сегодня вечером» на Первом канале Татьяна Навка поделилась сокровенными воспоминаниями о последних месяцах жизни Анастасии Заворотнюк. Как подчеркнула олимпийская чемпионка, даже в самые тяжелые моменты болезни актриса сохраняла свою естественную красоту.

«На церемонии прощания Анастасия выглядела великолепно, несмотря на отсутствие макияжа. Её природная красота была неподвластна болезни и времени», - отмечает фигуристка.

Татьяна также рассказала о беспрецедентных мерах, принятых для защиты частной жизни звезды. Большую часть времени артистка находилась в постели, а при необходимости перемещений использовалось специальное покрывало.

«За 5 лет борьбы с раком не было опубликовано ни одного снимка. Мы прибегали даже к использованию паранджи при транспортировке», - поделилась Навка.

Жена Пескова выразила признательность медперсоналу за проявленное уважение к приватности Заворотнюк и отсутствие утечек фотографий в СМИ.

Анастасия покинула этот мир 30 мая после длительной борьбы с одной из наиболее агрессивных форм рака мозга. С момента постановки диагноза в 2019 году общественность с волнением следила за состоянием здоровья любимой актрисы.