Супруга Рузиля Минекаева призналась, что больше полугода страдает от хейта

Известная актриса Азиза Бекманова столкнулась с волной негатива в соцсетях. Она около полугода получает оскорбительные сообщения от недоброжелателей, которые ставят под сомнение ее соответствие супругу и отцу их ребенка. Критики не стесняются в выражениях, называя ее «старой», «непривлекательной» , «скучной».

Актриса выразила недоумение по поводу предположений некоторых комментаторов о том, что её муж женился на ней из чувства жалости. Несмотря на поток негативных комментариев, Азиза старается сохранять спокойствие и не тратить свои силы на ответы злопыхателям, хотя порой у нее возникает сильное желание дать отпор.

Интересно, что супруг Бекмановой, узнав о травле жены, стал чаще выражать ей свое восхищение и любовь еще сильнее. Артистка подчеркнула, что они оба счастливы в браке и посоветовала критикам сосредоточиться на собственной жизни вместо вмешательства в чужую.

Стоит отметить, это не первый случай, когда семья сталкивается с навязчивым вниманием. Ранее Азиза уже обращалась к поклонникам супруга через свой Телеграм-канал с просьбой не шуметь под окнами дома, так как это мешает сну их маленького ребенка.