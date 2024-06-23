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Вдова Шатунова Светлана во 2-ю годовщину смерти сделала откровенное признание

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Вдова Шатунова Светлана во 2-ю годовщину смерти сделала откровенное признание
Знаменитости
Источник фото: @yuriy_shatunov

23 июня отмечается скорбная дата. Прошло два года со дня ухода из жизни легендарного певца Юрия Шатунова. В этот день его вдова Светлана обратилась к поклонникам через официальный Телеграм-канал артиста, поделившись своими воспоминаниями и чувствами.

«Время идет, а боль утраты не становится меньше. Светлые воспоминания о Юрии всегда будут согревать мое сердце", - написала она.

Светлана с теплотой отозвалась о муже, назвав его образцовым семьянином, любящим супругом, а также самым заботливым отцом, который всегда окружал близких заботой. Особые слова благодарности вдова артиста адресовала многочисленным поклонникам Юрия:

«Ваша непреходящая любовь к его творчеству, ваша верность помогают мне справиться с этой невосполнимой потерей".

Вдова также выразила уверенность, что Юрий был бы счастлив, зная, что его песни продолжают жить в сердцах многих людей.

Напомним: Шатунов скоропостижно скончался 23 июня 2022 года. Причиной смерти стал инфаркт миокарда. Легендарный исполнитель нашел последнее пристанище на Троекуровском кладбище в столице.

Информационное агентство «Informing»

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