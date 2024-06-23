Сергей Никоненко обратился к критикующему Россию Ивару Калныньшу — призвал одуматься

Известный российский актер Сергей Никоненко публично обратился к своему латвийскому коллеге Ивару Калныньшу в интервью изданию «Аргументы и Факты». Никоненко выразил глубокое разочарование и недоумение по поводу недавних критических высказываний Калныньша о России.

Народный артист РСФСР акцентировал внимание на том, что после распада Советского Союза кинематограф в Латвии пришел в упадок, что вынудило Калныньша долгие годы работать в России. Никоненко охарактеризовал нынешнюю позицию латвийского актера как непоследовательную и неэтичную. В одном из своих недавних интервью Калныньш, признавая свое активное участие в советских и российских кинофильмах, выразил желание забыть этот период своей карьеры и даже не вспоминать о нем.

Никоненко призвал общественность игнорировать артистов из бывших советских республик, которые отрекаются от своего прошлого в российском кинематографе. Он предложил полностью вычеркнуть таких деятелей из культурной памяти России.