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Сергей Никоненко обратился к критикующему Россию Ивару Калныньшу — призвал одуматься

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Сергей Никоненко обратился к критикующему Россию Ивару Калныньшу — призвал одуматься
Знаменитости
Источник фото: @s_nikonenko_

Известный российский актер Сергей Никоненко публично обратился к своему латвийскому коллеге Ивару Калныньшу в интервью изданию «Аргументы и Факты». Никоненко выразил глубокое разочарование и недоумение по поводу недавних критических высказываний Калныньша о России.

Народный артист РСФСР акцентировал внимание на том, что после распада Советского Союза кинематограф в Латвии пришел в упадок, что вынудило Калныньша долгие годы работать в России. Никоненко охарактеризовал нынешнюю позицию латвийского актера как непоследовательную и неэтичную. В одном из своих недавних интервью Калныньш, признавая свое активное участие в советских и российских кинофильмах, выразил желание забыть этот период своей карьеры и даже не вспоминать о нем.

Никоненко призвал общественность игнорировать артистов из бывших советских республик, которые отрекаются от своего прошлого в российском кинематографе. Он предложил полностью вычеркнуть таких деятелей из культурной памяти России.

Информационное агентство «Informing»

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