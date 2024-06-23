Певица Нюша снялась в прозрачном платье

Популярная российская певица Нюша привлекла внимание поклонников новой фотосессией в социальных сетях. 33-летняя исполнительница представила смелый образ, выбрав для съемки белое прозрачное платье в пол, подчеркивающее ее фигуру.

Артистка дополнила наряд белым нижним бельем, массивными золотыми серьгами и черной кожаной сумкой. Завершающим штрихом стала элегантная прическа - низкий пучок.

Источник фото: @nyusha_nyusha

Этот выход в свет примечателен тем, что он состоялся вскоре после объявления певицы о расставании с мужем Игорем Сивовым. 7 мая этого года Нюша сообщила о завершении семилетнего брака, подчеркнув, что решение было взаимным и что между бывшими супругами сохранились хорошие отношения.

Недавно артистка также поделилась фотографиями в зеленом облегающем платье с вырезами на талии, дополненном золотыми украшениями.

Источник фото: @nyusha_nyusha

Однако эти снимки вызвали неоднозначную реакцию среди поклонников. Некоторые фанаты отметили, что внешность Нюши заметно изменилась, и она стала выглядеть иначе, чем прежде.