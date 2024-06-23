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Дженнифер Лопес в топе-бандо появилась на яхте в Италии без Бена Аффлека

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Дженнифер Лопес в топе-бандо появилась на яхте в Италии без Бена Аффлека
Знаменитости
Источник фото: @jlo

Популярная американская актриса и певица Дженнифер Лопес привлекла внимание общественности, поделившись фотографиями со своего одиночного отдыха в Италии. На опубликованных в социальных сетях снимках звезда предстает в белом купальнике, дополненном ярким платком и стильными солнцезащитными очками.

Источник фото: lady.mail.ru

Это путешествие происходит на фоне циркулирующих слухов о возможных проблемах в браке Лопес с актером Беном Аффлеком. Несмотря на это, артистка выглядит на фотографиях счастливой и расслабленной, наслаждаясь европейским отдыхом в одиночестве, в то время как ее супруг остался в США.

Возобновившиеся после двадцатилетнего перерыва отношения Лопес и Аффлека всегда были объектом пристального внимания публики. По информации из близких к паре источников, текущие сложности могут быть связаны с непростым характером Лопес, что иногда создает трудности в ее профессиональных отношениях.

Информационное агентство «Informing»

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