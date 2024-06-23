Николай Цискаридзе раскрыл большую тайну Анастасии Заворотнюк

Известный артист балета Николай Цискаридзе недавно поделился интересными подробностями о начале романтических отношений между покойной актрисой Анастасией Заворотнюк и фигуристом Петром Чернышевым. Эта информация была раскрыта в эфире популярной программы «Сегодня вечером» на Первом канале, пишет 7Дней.ру.

Отношения держатся в секрете

По словам Цискаридзе, он первым заметил зарождающиеся чувства между Заворотнюк и Чернышевым во время съемок телешоу «Танцы на льду». Внимание артиста балета привлекло украшение с инициалами Петра Чернышева, которое носила Анастасия. Когда Цискаридзе спросил актрису об этом украшении, она смутилась и призналась, что их отношения с Чернышевым пока держатся в секрете.

Этот момент стал первым публичным подтверждением романа между Заворотнюк и Чернышевым.

Интересно: Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев официально вступили в брак в 2008 году, и их союз продлился до самой смерти актрисы в мае этого года после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью.