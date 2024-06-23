Телеведущая Виктория Боня раскрыла, почему рассталась с Гасановым

Виктория Боня рассказала в шоу «Злые языки», что рассталась с Русланом Гасановым из-за его постоянного контроля и ревности. Конфликт вспыхнул, когда ведущая опубликовала в соцсетях фото с близким другом, что вызвало негодование предпринимателя, требовавшего удалить эту публикацию.

Эта ситуация стала последней каплей в накопившемся недовольстве от его постоянного контроля. Как призналась блогерша, частично она сделала пластическую операцию для того, чтобы соответствовать молодому возлюбленному, а также избежать возможных насмешек по поводу их разницы в возрасте.

Отношения выглядели крепкими

Виктория скрывала избранника более двух лет. Лишь в октябре 2023 года пара начала появляться на публике вместе и делиться совместными фото. Несмотря на разницу в возрасте в 14 лет, отношения выглядели крепкими. Однако в феврале Виктория объявила о расставании с предпринимателем, подчеркнув, что она не готова мириться с ревностью возлюбленного.