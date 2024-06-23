Актер Данила Козловский сообщил, что российское кино отстает от американского

Известный российский актер Данила Козловский, прославившийся ролью в фильме «Экипаж», впервые посетил Армению с премьерой своего моноспектакля Frank. В рамках этого визита он дал интервью для YouTube-проекта GlumOFF, где поделился своими мыслями о киноиндустрии России и США.

В беседе с журналистом Егором Глумовым Козловский признал лидирующую позицию США в мировом кинематографе, отметив при этом неоднородность качества американских фильмов. По мнению актера, российскому кино еще предстоит пройти значительный путь развития, чтобы достичь уровня Голливуда.

Козловский честно признал, что российская киноиндустрия пока находится в роли догоняющего

Несмотря на патриотические чувства и уважение к труду отечественных кинематографистов, Козловский честно признал, что российская киноиндустрия пока находится в роли догоняющего. Одним из ключевых преимуществ американского кино он назвал отсутствие цензуры, позволяющее затрагивать любые темы.

Актер также прокомментировал слухи о своей эмиграции, возникшие после его поездки в США к дочери. Козловский решительно опроверг эти домыслы, подчеркнув, что Россия остается его домом.

В настоящее время Данила путешествует по Европе со своим моноспектаклем Frank, в котором сочетает музыкальные выступления с рассказами из личной жизни.