Информинг » Знаменитости » Актер Данила Козловский сообщил, что российское кино отстает от американского

Актер Данила Козловский сообщил, что российское кино отстает от американского

Image 16+
Актер Данила Козловский сообщил, что российское кино отстает от американского
Знаменитости
Источник фото: @danila_kozlovskiy_fan

Известный российский актер Данила Козловский, прославившийся ролью в фильме «Экипаж», впервые посетил Армению с премьерой своего моноспектакля Frank. В рамках этого визита он дал интервью для YouTube-проекта GlumOFF, где поделился своими мыслями о киноиндустрии России и США.

В беседе с журналистом Егором Глумовым Козловский признал лидирующую позицию США в мировом кинематографе, отметив при этом неоднородность качества американских фильмов. По мнению актера, российскому кино еще предстоит пройти значительный путь развития, чтобы достичь уровня Голливуда.

Козловский честно признал, что российская киноиндустрия пока находится в роли догоняющего

Несмотря на патриотические чувства и уважение к труду отечественных кинематографистов, Козловский честно признал, что российская киноиндустрия пока находится в роли догоняющего. Одним из ключевых преимуществ американского кино он назвал отсутствие цензуры, позволяющее затрагивать любые темы.

Актер также прокомментировал слухи о своей эмиграции, возникшие после его поездки в США к дочери. Козловский решительно опроверг эти домыслы, подчеркнув, что Россия остается его домом.

В настоящее время Данила путешествует по Европе со своим моноспектаклем Frank, в котором сочетает музыкальные выступления с рассказами из личной жизни.

Информационное агентство «Informing»

Стало известно, как живёт 77-летняя артистка Наталья Варлей

Стало известно, как живёт 77-летняя артистка Наталья Варлей

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Волочкова провела с Шаляпиным ночь на печи и снялась на интригующих фото

Сегодня, 19:33

Джанабаева публично обратилась к Меладзе после слухов о разводе

Сегодня, 19:33

35-летняя Мария Погребняк хочет стать мамой в четвертый раз

Сегодня, 19:13

Актер Данила Козловский сообщил, что российское кино отстает от американского

Сегодня, 18:58

SHAMAN рассказал, планирует ли заканчивать карьеру певца

Сегодня, 18:58

Николай Цискаридзе раскрыл большую тайну Анастасии Заворотнюк

Сегодня, 11:58

Певица Нюша снялась в прозрачном платье

Сегодня, 11:58

Дженнифер Лопес в топе-бандо появилась на яхте в Италии без Бена Аффлека

Сегодня, 11:58

Телеведущая Виктория Боня раскрыла, почему рассталась с Гасановым

Сегодня, 11:58

Супруга Рузиля Минекаева призналась, что больше полугода страдает от хейта

Сегодня, 10:28

Сергей Никоненко обратился к критикующему Россию Ивару Калныньшу — призвал одуматься

Сегодня, 09:43

Вдова Шатунова Светлана во 2-ю годовщину смерти сделала откровенное признание

Сегодня, 09:33

Навка раскрыла, почему не сняли фото Заворотнюк даже в последние дни жизни актрисы

Сегодня, 09:18

Концерт бардов Никитиных отменен в Петербурге из соображений безопасности

Сегодня, 09:03

Stavropol.Media назвал две самые любимые кинокритиками роли Андрея Миронова

Сегодня, 08:53

Жена Газманова в мокром платье без бюстгальтера снялась на фото в озере

Вчера, 19:13

Инстасамка рассказала, что перестала дышать из-за филлеров

Вчера, 19:08

Бывший муж Бородиной Курбан Омаров опубликовал снимки новой жены до знакомства

Вчера, 19:08

Ольга Бузова снялась на отдыхе в Турции после скандала на «Муз ТВ»

Вчера, 18:33

Сестра Жанны Фриске высказалась в адрес семьи Анастасии Заворотнюк

Вчера, 18:33

Новости партнеров
2023
ru-RU