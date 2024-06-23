SHAMAN рассказал, планирует ли заканчивать карьеру певца

Известный российский исполнитель SHAMAN, выступая на молодежном форуме «Утро» в Екатеринбурге, рассказал о своих планах на будущее.

Несмотря на предложения попробовать себя в политике, артист заявил о намерении продолжить музыкальную карьеру.

«Я хочу продолжать петь и оставаться на своем месте», - сказал SHAMAN, получив поддержку участников форума.

Молодые люди выразили готовность поддержать певца, если бы он решил баллотироваться на выборах.

Псевдоним помогает SHAMANу разграничивать публичную и личную жизнь

Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, также поделился мыслями о важности сценического образа. Он рассказал, как псевдоним помогает ему разграничивать публичную и личную жизнь, позволяя полностью перевоплощаться на сцене, оставаясь собой в повседневной жизни.