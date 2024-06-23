35-летняя Мария Погребняк хочет стать мамой в четвертый раз

Известная блогер Мария Погребняк поделилась радостной новостью со своими подписчиками - она ждет четвертого ребенка. 35-летняя Мария признается, что беременность в этом возрасте может быть непростой, но она с энтузиазмом встречает новый этап в своей жизни.

Капризы беременности стали для Марии источником радости и любви

После нескольких месяцев ожидания Мария наконец-то решилась рассказать о своем положении. Она не скрывает своего восторга, говоря, что даже утренняя тошнота и капризы беременности стали для нее источником радости и любви.

Недавно Мария развелась с футболистом Павлом Погребняком после 17 лет брака и обручилась с бизнесменом Игорем Головинским.

Хотя она пыталась скрыть растущий животик под просторной одеждой, это становится все труднее. Мария давно мечтала о еще одном ребенке, и теперь ее желание осуществляется. Она с нетерпением ждет появления малыша и готова ко всем радостям и трудностям материнства.