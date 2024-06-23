Джанабаева публично обратилась к Меладзе после слухов о разводе

Сегодня популярному певцу Валерию Меладзе, известному по хиту «Самба белого мотылька», исполняется 59 лет. Его жена Альбина Джанабаева поздравила мужа, опубликовав в своем блоге душевное видео.

Ролик содержит теплые семейные моменты: Валерий смеется в кругу семьи, проводит время с женой и детьми, а также кадры с его выступлений.

Альбина подписала видео нежными словами: «Береги себя, мой ангел. С днем рождения».

Поклонники пары восторженно отреагировали на поздравление, оставляя теплые комментарии и пожелания. Многие отметили, что главное богатство Валерия - это его семья и домашний уют.

История отношений Альбины и Валерия началась непросто. В начале 2000-х их заподозрили в романе, когда Меладзе был женат. В 2004 году Альбина родила ребенка, но Валерий ушел из первой семьи лишь через 10 лет. Несмотря на все трудности, сейчас пара счастлива в браке и воспитывает детей.