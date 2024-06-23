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Джанабаева публично обратилась к Меладзе после слухов о разводе

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Джанабаева публично обратилась к Меладзе после слухов о разводе
Знаменитости
Источник фото: @albinadzhanabaeva

Сегодня популярному певцу Валерию Меладзе, известному по хиту «Самба белого мотылька», исполняется 59 лет. Его жена Альбина Джанабаева поздравила мужа, опубликовав в своем блоге душевное видео.

Ролик содержит теплые семейные моменты: Валерий смеется в кругу семьи, проводит время с женой и детьми, а также кадры с его выступлений. 

Альбина подписала видео нежными словами: «Береги себя, мой ангел. С днем рождения».

Поклонники пары восторженно отреагировали на поздравление, оставляя теплые комментарии и пожелания. Многие отметили, что главное богатство Валерия - это его семья и домашний уют.

История отношений Альбины и Валерия началась непросто. В начале 2000-х их заподозрили в романе, когда Меладзе был женат. В 2004 году Альбина родила ребенка, но Валерий ушел из первой семьи лишь через 10 лет. Несмотря на все трудности, сейчас пара счастлива в браке и воспитывает детей.

Информационное агентство «Informing»

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