Волочкова провела с Шаляпиным ночь на печи и снялась на интригующих фото

Известная российская балерина Анастасия Волочкова порадовала поклонников новыми фотографиями в социальных сетях. На снимках она запечатлена в компании певца Прохора Шаляпина во время совместного отдыха.

Волочкова игриво намекнула на бессонную ночь

Волочкова, блистая в золотистом купальнике, рассказала о времяпровождении с Шаляпиным, упомянув об отдыхе на печи. Она игриво намекнула на бессонную ночь и поделилась, что Прохор выразил желание иметь троих детей. На это балерина ответила с юмором, обещая «попробовать, но не обещая».

На следующий день Анастасия опубликовала новый пост, в котором поделилась позитивными впечатлениями от их совместного досуга. Особенно она отметила приятные эмоции от посещения бани, подчеркнув, что оба остались довольны проведенным временем.

Эти публикации вызвали живой интерес у подписчиков Волочковой, привлекая внимание к ее личной жизни и отношениям с Прохором Шаляпиным.