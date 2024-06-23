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Волочкова провела с Шаляпиным ночь на печи и снялась на интригующих фото

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Волочкова провела с Шаляпиным ночь на печи и снялась на интригующих фото
Знаменитости
Источник фото: @volochkova_art и shalyapin_official

Известная российская балерина Анастасия Волочкова порадовала поклонников новыми фотографиями в социальных сетях. На снимках она запечатлена в компании певца Прохора Шаляпина во время совместного отдыха. 

Волочкова игриво намекнула на бессонную ночь

Волочкова, блистая в золотистом купальнике, рассказала о времяпровождении с Шаляпиным, упомянув об отдыхе на печи. Она игриво намекнула на бессонную ночь и поделилась, что Прохор выразил желание иметь троих детей. На это балерина ответила с юмором, обещая «попробовать, но не обещая»

На следующий день Анастасия опубликовала новый пост, в котором поделилась позитивными впечатлениями от их совместного досуга. Особенно она отметила приятные эмоции от посещения бани, подчеркнув, что оба остались довольны проведенным временем. 

Эти публикации вызвали живой интерес у подписчиков Волочковой, привлекая внимание к ее личной жизни и отношениям с Прохором Шаляпиным.

Информационное агентство «Informing»

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