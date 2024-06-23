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Адвокат Сенина прокомментировала скандал Успенской с журналисткой Джугелией

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Адвокат Сенина прокомментировала скандал Успенской с журналисткой Джугелией
Знаменитости
Источник фото: @uspenskayalubov_official

Известная певица Любовь Успенская оказалась вовлечена в очередной скандал, на этот раз с журналисткой Лаурой Джугелией. Причиной разногласий стало непоказанное интервью, которое, по словам адвоката Успенской Елены Сениной, не вышло в эфир из-за дружеских отношений Джугелии с Филиппом Киркоровым.

В интервью Успенской прозвучала информация, компрометирующая Киркорова

Сенина утверждает, что Успенская затратила значительное время на подготовку и запись интервью, в котором прозвучала информация, компрометирующая Киркорова. Джугелия, по словам адвоката, отказалась выпускать материал, что вызвало недовольство певицы.

Ситуация обострилась после того, как Джугелия обвинила Успенскую в вымогательстве и угрозах. Адвокат певицы отвергает эти обвинения, считая их попыткой журналистки защититься через нападение.

Информационное агентство «Informing»

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