Адвокат Сенина прокомментировала скандал Успенской с журналисткой Джугелией

Известная певица Любовь Успенская оказалась вовлечена в очередной скандал, на этот раз с журналисткой Лаурой Джугелией. Причиной разногласий стало непоказанное интервью, которое, по словам адвоката Успенской Елены Сениной, не вышло в эфир из-за дружеских отношений Джугелии с Филиппом Киркоровым.

В интервью Успенской прозвучала информация, компрометирующая Киркорова

Сенина утверждает, что Успенская затратила значительное время на подготовку и запись интервью, в котором прозвучала информация, компрометирующая Киркорова. Джугелия, по словам адвоката, отказалась выпускать материал, что вызвало недовольство певицы.

Ситуация обострилась после того, как Джугелия обвинила Успенскую в вымогательстве и угрозах. Адвокат певицы отвергает эти обвинения, считая их попыткой журналистки защититься через нападение.