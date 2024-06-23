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42-летняя Бритни Спирс станцевала в провокационном няряде — микрошортах и лифе

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42-летняя Бритни Спирс станцевала в провокационном няряде — микрошортах и лифе
Знаменитости
Источник фото: @britneyspears

Популярная певица Бритни Спирс вновь оказалась в центре внимания фанатов и СМИ. 

42-летняя звезда поделилась в своем блоге видео с провокационным образом, который не оставил равнодушными ее подписчиков. На кадрах Бритни предстала в смелом наряде: белый лиф от бикини, джинсовые микрошорты, нежно-розовый бархатный жакет и высокие сапоги молочного цвета. Образ дополнили черный чокер, распущенные волосы и макияж с акцентом на черные стрелки и нюдовые губы.

В прессе появилась информация о возможной ссоре между Бритни и ее бойфрендом Ричардом Полом Солизом

Однако не только стильный образ привлек внимание к певице. Недавно в прессе появилась информация о возможной ссоре между Бритни и ее бойфрендом Ричардом Полом Солизом. Инцидент якобы произошел в отеле Chateau Marmont и привел к травме ноги певицы, что вызвало беспокойство окружающих.

Отношения Бритни и Ричарда начались в 2022 году, когда она наняла его для домашних ремонтных работ. СМИ сообщают о неоднозначном прошлом Солиза, включая нарушения закона и условный срок за незаконное хранение оружия. Эти события продолжают поддерживать интерес публики к личной жизни Бритни Спирс, которая остается одной из самых обсуждаемых фигур в мире шоу-бизнеса.

Информационное агентство «Informing»

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