Информинг » Знаменитости » «Я очень просила малыша»: Подольская рассказала о беременности

«Я очень просила малыша»: Подольская рассказала о беременности

Image 16+
«Я очень просила малыша»: Подольская рассказала о беременности
Знаменитости
Источник фото: @nataliapodolskaya

Известная певица Наталья Подольская, супруга Владимира Преснякова, раскрыла подробности своего пути к материнству. Пара воспитывает двух сыновей: девятилетнего Артемия и двухлетнего Ваню. Подольская рассказала о трудностях, с которыми столкнулась, пытаясь забеременеть. 

Ждали первенца около десяти лет

Долгожданное чудо произошло после посещения Стены Плача в Иерусалиме. Певица отметила, что они с мужем ждали первенца около десяти лет, испробовав различные методы. По словам Натальи, зрелое родительство имеет свои преимущества. После тридцати она чувствовала себя полностью готовой к материнству. 

Первая беременность сопровождалась легким токсикозом и волнениями, но со вторым ребенком певица уже чувствовала себя увереннее.

Младший сын Иван родился в октябре 2020 года. Старший брат Артемий не сразу принял нового члена семьи, но со временем отношения между мальчиками наладились. Теперь братья проводят много времени вместе, наслаждаясь обществом друг друга.

Информационное агентство «Informing»

Стало известно, как живёт 77-летняя артистка Наталья Варлей

Стало известно, как живёт 77-летняя артистка Наталья Варлей

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Волочкова провела с Шаляпиным ночь на печи и снялась на интригующих фото

Сегодня, 19:33

Джанабаева публично обратилась к Меладзе после слухов о разводе

Сегодня, 19:33

35-летняя Мария Погребняк хочет стать мамой в четвертый раз

Сегодня, 19:13

Актер Данила Козловский сообщил, что российское кино отстает от американского

Сегодня, 18:58

SHAMAN рассказал, планирует ли заканчивать карьеру певца

Сегодня, 18:58

Николай Цискаридзе раскрыл большую тайну Анастасии Заворотнюк

Сегодня, 11:58

Певица Нюша снялась в прозрачном платье

Сегодня, 11:58

Дженнифер Лопес в топе-бандо появилась на яхте в Италии без Бена Аффлека

Сегодня, 11:58

Телеведущая Виктория Боня раскрыла, почему рассталась с Гасановым

Сегодня, 11:58

Супруга Рузиля Минекаева призналась, что больше полугода страдает от хейта

Сегодня, 10:28

Сергей Никоненко обратился к критикующему Россию Ивару Калныньшу — призвал одуматься

Сегодня, 09:43

Вдова Шатунова Светлана во 2-ю годовщину смерти сделала откровенное признание

Сегодня, 09:33

Навка раскрыла, почему не сняли фото Заворотнюк даже в последние дни жизни актрисы

Сегодня, 09:18

Концерт бардов Никитиных отменен в Петербурге из соображений безопасности

Сегодня, 09:03

Stavropol.Media назвал две самые любимые кинокритиками роли Андрея Миронова

Сегодня, 08:53

Жена Газманова в мокром платье без бюстгальтера снялась на фото в озере

Вчера, 19:13

Инстасамка рассказала, что перестала дышать из-за филлеров

Вчера, 19:08

Бывший муж Бородиной Курбан Омаров опубликовал снимки новой жены до знакомства

Вчера, 19:08

Ольга Бузова снялась на отдыхе в Турции после скандала на «Муз ТВ»

Вчера, 18:33

Сестра Жанны Фриске высказалась в адрес семьи Анастасии Заворотнюк

Вчера, 18:33

Новости партнеров
2023
ru-RU