«Я очень просила малыша»: Подольская рассказала о беременности

Известная певица Наталья Подольская, супруга Владимира Преснякова, раскрыла подробности своего пути к материнству. Пара воспитывает двух сыновей: девятилетнего Артемия и двухлетнего Ваню. Подольская рассказала о трудностях, с которыми столкнулась, пытаясь забеременеть.

Ждали первенца около десяти лет

Долгожданное чудо произошло после посещения Стены Плача в Иерусалиме. Певица отметила, что они с мужем ждали первенца около десяти лет, испробовав различные методы. По словам Натальи, зрелое родительство имеет свои преимущества. После тридцати она чувствовала себя полностью готовой к материнству.

Первая беременность сопровождалась легким токсикозом и волнениями, но со вторым ребенком певица уже чувствовала себя увереннее.

Младший сын Иван родился в октябре 2020 года. Старший брат Артемий не сразу принял нового члена семьи, но со временем отношения между мальчиками наладились. Теперь братья проводят много времени вместе, наслаждаясь обществом друг друга.