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«Ангелочки»: архивное фото детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина покорило пользователей сети

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«Ангелочки»: архивное фото детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина покорило пользователей сети
Знаменитости
Фото из открытых источников

В сети обсуждают архивное фото Лизы и Гарри Галкиных, дочери и сына Аллы Пугачевой и Максима Галкина* (признан Минюстом иноагентом в РФ от 16.09.2022, - Ред.). Никогда ранее не публиковавшийся снимок покорил интернет-пользователей.

Шоумен Галкин* поделился фотографией со своими подписчиками. На снимке Гарри и Лиза запечатлены еще маленькими. Фото сделано, когда малыши вместе со своими звездными родителями еще проживали в России.

Муж Пугачевой в комментарии под фото обратил внимание на быстротечность времени. Лиза и Гарри уже далеко не малыши, которые умиляют всех, кто видит их. Мальчик и девочка приближаются к подростковому возрасту.

На фото дети звездного семейства запечатлены в нарядах принца и принцессы в ходе специальной фотосессии. Гарри облачен в костюм, белоснежную рубашку и галстук-бабочку.

 

Лиза - настоящая принцесса. На ней пышное белоснежное бальное платье, краешек которого она игриво приподняла, а также белые сандалики.

Максим Галкин*: Как быстро дети растут

«Попалась из воспоминаний смартфона чудная фотография. Как быстро дети растут», — написал телеведущий*.

Пользователи сети восхитились детьми Пугачевой и Галкина*.

«Обожаю Лизу и Гарри, всю вашу семью», «Ангелочки кудрявые», «Невероятно красивые детки», «Какие же они хорошенькие», - делятся своим мнением комментаторы.

Лиза и Гарри появились на свет в 2013 году. Родились они от суррогатной матери.

Информационное агентство «Informing»

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