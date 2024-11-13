«Весь в папу»: Рики Мартин снял на видео зажигательный танец с 16-летним сыном Валентино

Пуэрториканский певец Рики Мартин у себя в социальных сетях показал поклонникам своего повзрослевшего сына - 16-летнего Валентино. Артисту с большим трудом удалось уговорить отпрыска на съемку. В конечном итоге Валентино дал согласие на съемку.
Подписчики певца были рады увидеть его сына
А парень-то уже совсем взрослый, констатируют они в комментариях, красотой и талантом Бог его точно не обделил.
Известный на весь мир певец из Латинской Америки впервые стал отцом в 2008 году, напоминает Газета.ру. Суррогатная мать родила ему двоих сыновей-близнецов - Матео и Валентино.
Музыкант этого никогда не скрывал и при случаях на концертах всегда благодарит женщину. В конце 2018 года у Рики появилась дочь Люсия, а осенью 2019-го у него было уже трое сыновей - родился еще и Ренн.
Младших детей Мартину тоже родила суррогатная мать.