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«Весь в папу»: Рики Мартин снял на видео зажигательный танец с 16-летним сыном Валентино

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«Весь в папу»: Рики Мартин снял на видео зажигательный танец с 16-летним сыном Валентино
Знаменитости
Фото из открытых источников

Пуэрториканский певец Рики Мартин у себя в социальных сетях показал поклонникам своего повзрослевшего сына - 16-летнего Валентино. Артисту с большим трудом удалось уговорить отпрыска на съемку. В конечном итоге Валентино дал согласие на съемку.

«Я несколько лет хотел снять небольшой ролик со своим сыном, и в конце концов младший согласился», — написал Мартин под видео, на котором запечатлено, как он танцует вместе с сыном.

Подписчики певца были рады увидеть его сына

А парень-то уже совсем взрослый, констатируют они в комментариях, красотой и талантом Бог его точно не обделил.

«Красавчики», «А сынок весь в папу», «Звездному папе сыновья уже наступают на пятки», «Ваши семейные видео - милота», «Рики, вы потрясающий отец», - пишут фолловеры.

Известный на весь мир певец из Латинской Америки впервые стал отцом в 2008 году, напоминает Газета.ру. Суррогатная мать родила ему двоих сыновей-близнецов - Матео и Валентино.

Музыкант этого никогда не скрывал и при случаях на концертах всегда благодарит женщину. В конце 2018 года у Рики появилась дочь Люсия, а осенью 2019-го у него было уже трое сыновей - родился еще и Ренн.

Младших детей Мартину тоже родила суррогатная мать.

Информационное агентство «Informing»

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