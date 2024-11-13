Звезда сериала «Молодежка» Максим Литовченко госпитализирован в больницу с пневмонией

55-летнего российского актера Максима Литовченко, звезду сериала «Молодежка», после резкого ухудшения состояния здоровья утром 13 ноября госпитализировали в больницу. В медучреждении врачи диагностировали у него пневмонию. Об этом сегодня сообщает Telegram-канал «112».

Звездный пациент жалуется на кашель. Также у Литовченко высокая температура. Сейчас он проходит обследование.

Литовченко - не единственный актер, попавший на больничную койку с воспалением легких в это время. По данным этого же источника, в ночь на 13 ноября был госпитализирован и Илья Носков. Предварительно, тоже с пневмонией.

Ранее сегодня отечественные СМИ сообщали о том, что у телеведущего Юрия Николаева, попавшего в реанимацию с кашлем и высокой температурой, тест на коронавирус оказался положительным. Сам 75-летний народный артист РСФСР день назад уверял, что у него воспаление легких средней степени тяжести и чувствует он себя вполне нормально.