Наставления старца Амвросия: пророчества начали сбываться в наши дни

О пророчествах, оставленных старцем Амвросием, духовником Оптиной пустыни, рассказал в беседе с изданием «Новосвят» священник Николай Иванов из Храма Всех Святых в Красногорске.
Амвросий (1812-1891) при жизни часто говорил о том что настанет время, когда разрушенные церкви и монастыри будут восстанавливать. Его прогноз полностью сбылся после того, как распался СССР.
Старец также предупреждал, что России придётся столкнуться с серьезными трудностями
Народ и страну ждут тяжелейшие испытания. Если они пройдут их с честью, РФ станет сильнее.
Эти его слова можно трактовать по-разному. Они могли быть как отсылкой к революции, так и к Великой Отечественной войне, а также к российско-украинскому конфликту, который продолжается.
Оставил Амвросий и ещё один совет-наставление. Он говорил, что народ должен прийти к покаянию, чтобы обрести спокойствие и процветание.