Наставления старца Амвросия: пророчества начали сбываться в наши дни

О пророчествах, оставленных старцем Амвросием, духовником Оптиной пустыни, рассказал в беседе с изданием «Новосвят» священник Николай Иванов из Храма Всех Святых в Красногорске.

Амвросий (1812-1891) при жизни часто говорил о том что настанет время, когда разрушенные церкви и монастыри будут восстанавливать. Его прогноз полностью сбылся после того, как распался СССР.

Старец также предупреждал, что России придётся столкнуться с серьезными трудностями

Народ и страну ждут тяжелейшие испытания. Если они пройдут их с честью, РФ станет сильнее.

Эти его слова можно трактовать по-разному. Они могли быть как отсылкой к революции, так и к Великой Отечественной войне, а также к российско-украинскому конфликту, который продолжается.

Оставил Амвросий и ещё один совет-наставление. Он говорил, что народ должен прийти к покаянию, чтобы обрести спокойствие и процветание.

Пророчества старца Амвросия всегда были наполнены глубоким смыслом и верой в будущее России. Мы можем наблюдать, как многие из них начинают сбываться — высказался отец Николай.