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Связь третьего пророчества Фатимы с Россией объяснил священник

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Связь третьего пророчества Фатимы с Россией объяснил священник
О разном
Фото из открытых источников

Настоятель Храма Спасителя в Петербурге отец Александр Волков в беседе с изданием «Новосвят» рассказал о связи третьего пророчества Фатимы с современной Россией.

Оно считается одним из самых загадочных и засекреченных.

Пророчества ещё в 1917 году раскрыли три пастушки из Португалии — Лусия, Франсишка и Жасинта.

В деревне Фатима им явилась Матерь Божья. Всё рассказанное девушками было подвергнуто сомнениям.

Ватикан организовал расследование и только по его итогам видения девочек были признаны подлинными.

Официально раскрыть содержание пророчеств лишился лишь Папа Римский Иоанн Павел II в 2000 году.

В нём людей предупреждали о том, что на человека в белом будет совершено покушение. Однако благодаря покровительству Богородицы он останется в живых. 

Толкователи считают, что в пророчестве речь шла о покушении на самого Иоанна Павла II в 1981 году

По словам священника, обращает на себя внимание роль России. Он отметил, что в первых двух видениях пастушек предсказывались ключевые события о судьбе нашей страны.  

В первом пророчестве говорилось, что она будет распространять свои ошибки на весь мир, если не обратится к Богу посредством молитвы и покаяния.

Священник полагает, что это отсылка к истории советского периода, когда атеизм приветствовался и даже был возведён до уровня официальной идеологии.

Второе пророчество предсказывало России мировые войны. В частности, Первую и Вторую.

Третье видение богословы связывают с ролью современной России в мире.

Отражением его могут быть события последнего десятилетия, полагают некоторые верующие.

Текст предоставлен: Информационное агентство «Informing»
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