Информинг » О разном » Оглашены знамения Апокалипсиса: Как спастись, если будет конец света

Оглашены знамения Апокалипсиса: Как спастись, если будет конец света

Image 16+
Оглашены знамения Апокалипсиса: Как спастись, если будет конец света
О разном
Фото из открытых источников

СМИ огласили ряд признаков, которые могут указывать на надвигающийся Апокалипсис.

В Библии сказано, что предвестником Второго пришествия Христа может быть возвращение евреями своих земель, пишет информационное агентство «Кулик». В древних манускриптах также шла речь о восстановлении храма в Иерусалиме, который до этого был дважды разрушен.

Третий, как подчёркивается, станет особенным. Это строительство и будет одним из предвестников скорого конца света.

Также СМИ упоминают святого апостола Павла.

Он предупреждал, что Апокалипсис скорее всего наступит из-за массового вероотступничества

Если же землю будут населять хотя бы наполовину праведники, мир устоит в балансе. Однако если человечество погрязнет в грехах, последствия в виде конца света будут необратимыми.

Людям в данном случае предстоит предстать перед Страшным судом, который состоится после Второго пришествия Христа.

Праведники отправятся в небесный Иерусалим, а грешникам уготована геенна огненная.

Текст предоставлен: Информационное агентство «Informing»
Регистрация СМИ: ИА № ФС 77 - 79529 от 13.11.2020, выдано Роскомнадзором
Информация для детей старше шестнадцати лет

Связь третьего пророчества Фатимы с Россией объяснил священник

Связь третьего пророчества Фатимы с Россией объяснил священник

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Express порекомендовал бюджетную альтернативу Мальдивам - «тропический рай» без толп туристов

Сегодня, 13:46

Распад США, землетрясения, Антихрист: что говорили предсказатели о правлении Трампа

Сегодня, 12:32

Оглашены знамения Апокалипсиса: Как спастись, если будет конец света

Сегодня, 11:00

В Англии мужчина, выбравшись со съемной квартиры, оставил после себя 200 бутылок с мочой

Вчера, 18:18

Новый сценарий апокалипсиса для всего живого на Земле выдали ученые: «влажный» парниковый эффект

Вчера, 13:49

ЦРУ рассекретило книгу экс-офицера ВВС США о цикличности глобальных катаклизмов

19-01-2025, 13:40

Туристов обманывают на каждом шагу: турагент назвала 5 стран, где бдительность не помешает

18-01-2025, 23:41

Связь третьего пророчества Фатимы с Россией объяснил священник

18-01-2025, 16:03

В США женщина забеременела в 76 лет - The Sun

18-01-2025, 00:22

124-летняя китаянка раскрыла секреты своего долголетия

17-01-2025, 15:39

В Москве изыскали способ делать виски и другой алкоголь из топинамбура

17-01-2025, 12:09

Vogue назвал модной заменой кроссовкам в 2025 году белые мокасины и лоферы

16-01-2025, 21:07

Наставления старца Амвросия: пророчества начали сбываться в наши дни

16-01-2025, 14:46

В замке Сфорца обнаружили тайные ходы, описанные Леонардо да Винчи: куда они ведут, никто не знает

16-01-2025, 13:04

Прупреждение доктора Нафиза Ахмеда: конец света может случиться уже завтра

13-01-2025, 18:52

Мир после нас: что станет с Землей, если людей не станет? Ужасающие прогнозы ученых

13-01-2025, 13:09

России и Европе грозит тяжелая судьба: обнародовано пророчество святителя Игнатия

12-01-2025, 20:05

Это было невероятно, ужас и экстаз одновременно: нейробиолог поделился ощущениями после пережитой клинической смерти

12-01-2025, 15:54

Грядет кровавое побоище: "МК" рассказал, о чем предупреждают мир и Россию в своих пророчествах святые старцы с Афона

12-01-2025, 14:35

Молодожены из России поделились негативными впечатлениями от отдыха во время своего медового месяца на Кипре

12-01-2025, 13:32

Новости партнеров
2023
ru-RU