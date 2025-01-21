Оглашены знамения Апокалипсиса: Как спастись, если будет конец света

СМИ огласили ряд признаков, которые могут указывать на надвигающийся Апокалипсис.

В Библии сказано, что предвестником Второго пришествия Христа может быть возвращение евреями своих земель, пишет информационное агентство «Кулик». В древних манускриптах также шла речь о восстановлении храма в Иерусалиме, который до этого был дважды разрушен.

Третий, как подчёркивается, станет особенным. Это строительство и будет одним из предвестников скорого конца света.

Также СМИ упоминают святого апостола Павла.

Он предупреждал, что Апокалипсис скорее всего наступит из-за массового вероотступничества

Если же землю будут населять хотя бы наполовину праведники, мир устоит в балансе. Однако если человечество погрязнет в грехах, последствия в виде конца света будут необратимыми.

Людям в данном случае предстоит предстать перед Страшным судом, который состоится после Второго пришествия Христа.

Праведники отправятся в небесный Иерусалим, а грешникам уготована геенна огненная.