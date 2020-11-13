Галкин сделал селфи в домашнем лифте особняка

Сегодня, 14:15

Александр Зуев

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Галкин сделал селфи в домашнем лифте особняка

Максим Галкин показал подписчикам в Instagram лифт, которой работает в его семейном замке, построенном для Аллы Пугачевой и их детей. Юморист опубликовал на своей странице фото, на котором он делает селфи в зеркало домашнего лифта. Кабина лифта отделана деревом с резным рисунком. Вообщем, снимок как снимок, но внимательные подписчики увидели, что красивая резьба, на фоне которой запечатлел себя Галкин, напоминает и ветвистые оленьи рога,  нависающие над головой шоумена. 

«Максим, удалите фото, рога Вам не идут», «Вы сейчас похожи на доброго оленя, потому что там узоры у вас над головой в виде оленьих рогов»,  - пошутили комментаторы. 

Однако это фото разозлило некоторых пользователей.  Они раскритиковали Галкина за любовь к роскошной жизни.

«Сидел бы со своей бабушкой в своем замке и катал бы ее на своем лифте», —  злобно отреагировали подписчики.

Другие же пользователи отметили красоту работы мастера, который сотворил этот лифт.

Так или иначе, но  за несколько часов снимок собрал более 122 тыс. лайков.

Отметим, что супруги начали строительство подмосковного замка в деревне Грязи в 2011 году. Шестиэтажное здание на три тысячи квадратных метров обошлось звездной чете в 700 миллионов рублей, пишут СМИ. Здесь проживают Галкин и Пугачева, их двойняшки Гарри и Лиза, няни и домработница.

Источник: Информационное агентство «Informing»

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