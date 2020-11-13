51-летняя Светлана Бондарчук показалась в полупрозрачном кружевном платье

Вчера во МХАТ им. Горького в Москве состоялась церемония вручения премии журнала GQ. На мероприятие явились представители столичного бомонда. Среди гостей была и 51-летняя Светлана Бондарчук. Многие интернет-пользователи сделали вывод, что бывшая жена известного режиссера оделась ярко, смело и уместно.

В Инстаграме Бондарчук опубликовала несколько снимков, на которых она предстала в роскошном кружевном платье черного цвета от кутюрье Валентина Юдашкина. Причем кружевной орнамент платья прикрывает лишь интимные части тела. Платье также подчеркнуло стройную фигуру Светланы. Многие поклонники восхитились шикарным нарядом светской львицы и укорили Федора Бондарчука за то, что тот ушел от такой роскошной женщины:

«Эх, Федя, Федя, такую женщину потерял!».

Однако некоторые сделали вывод, что как бы Светлана Бондарчук не хорохорилась, а ей уже за 50. Кроме того, Светлану обвинили в том, что она прибегла к фотошопу.

«Теперь понятно, что бабе Свете за 50».

Но а других пользователей полупрозрачное платье не впечатлило, зато фигуру Светланы они похвалили.

«Фигура – супер, а платье – ну так», - написали скептики.

Между тем в этом году Светлана Бондарчук не получила статуэтку.

Отметим, что премию «Человек года» отдали российским врачам, музыкантом года признали Моргенштерна, а открытием года – тиктокера Даню Милохина.