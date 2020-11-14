Регионам выделят средства на выплаты на детей от 3 до 7 лет

Вчера, 23:40

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Регионам выделят средства на выплаты на детей от 3 до 7 лет

Правительство России заявило о выделении дополнительного бюджета на социальные выплаты для российских регионов. В частности отмечается, что в первую очередь государственные средства будут выделены на субсидии для ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. 

Согласно официальному проекту, правительство России намерено выделить регионам страны, а также бюджету Байконура средства для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет. Особо подчеркивается, что данное распоряжение предполагает финансовое обеспечение детей в полном объеме. На данный момент проект соответствующего распоряжения уже был принят российским правительством, исполнение которого позволит профинансировать детские пособия в субъектах РФ в полном объеме.

Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Кабмина от 12 ноября отметил, что общая сумма выделенных на эти цели средств в текущем году превысит 123 млрд рублей. Эти деньги рассчитаны на более чем 4 млн детей. Также премьер-министр отметил, что размер пособия, которое на данный момент составляет примерно 5.5 тысяч рублей, после Нового года может быть несколько увеличен.

Источник: Информационное агентство «Informing»

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